"Что с лицом?": Лобода спровоцировала споры в сети странным селфи (фото)

На снимке артистка позировала в толстовке и явно была чем-то недовольна.

Опальная певица Светлана Лобода удивила поклонников необычным селфи в машине.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

На снимке артистка позировала в шапке и толстовке и явно была чем-то недовольна.

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"#вселюдикаклюди", - подписала фото Лобода.

Подписчики по-разному отреагировали на снимок: "Чего мы такие недовольные?", "Когда остановили за нарушение, но ты, супер звезда,,", "Куда вас тетя понесло"," Mood: Светлана Лобода","Сейчас бы отдыхать где-то на Лазурном берегу, а не вот это все","Все люди как люди, а ты хорошеешь", "Ну нее ... зачем такая фотка..? Наверное, не надо", "Своеобразно...", "Лобода, чо прокисла?".

Как сообщал УНИАН, ранее Лободу высмеяли в сети за странный наряд.