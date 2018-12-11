цей матеріал доступний українською

"Что с лицом?": Лобода спровоцировала споры в сети странным селфи (фото)

15:21, 11 декабря 2018
Общество
304 0
Лобода часто публикует необычные фото в Instagram /  Instagram Светлана Лобода

Фото она опубликовала в своем Instagram.

На снимке артистка позировала в шапке и толстовке и явно была чем-то недовольна.

Читайте такжеАнтитренды 2019: стилисты назвали одежду и прически из "черного списка"

 "#вселюдикаклюди", - подписала фото Лобода.

Подписчики по-разному отреагировали на снимок: "Чего мы такие недовольные?", "Когда остановили за нарушение, но ты, супер звезда,,", "Куда вас тетя понесло"," Mood: Светлана Лобода","Сейчас бы отдыхать где-то на Лазурном берегу, а не вот это все","Все люди как люди, а ты хорошеешь", "Ну нее ... зачем такая фотка..? Наверное, не надо", "Своеобразно...", "Лобода, чо прокисла?".

Как сообщал УНИАН, ранее Лободу высмеяли в сети за странный наряд.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Лобода