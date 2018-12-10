''Петуха не хватает'': Лободу высмеяли в сети за странный наряд (фото)

Некоторые пользователи отметили, что подобный наряд они уже видели у американской певицы Beyonce.

Опальная украинская певица Светлана Лобода разожгла споры в сети новым фото. На снимке певица одета в концертный костюм, который многим не пришелся по вкусу.

Снимок Лобода разместила на свое странице в Instagram.

Кроме того, некоторые пользователи отметили, что подобный наряд они уже видели у американской певицы Beyonce.

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Подписчики певицы отметили, что ее наряд выглядит странно.

"Блин, ну, как из фильма "Маска". А нормальные костюмы есть?", Такой костюм у Бейонсе был на концерте. Наши своего придумать не могут", "Курица", "Петуха не хватает", "Всегда странные наряды", - раскритиковали подписчики певицу.

Как сообщал УНИАН, Лобода "засветилась" на концерте лидера Rammstein в РФ.