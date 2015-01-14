Количество жертв обстрела автобуса под Волновахой возросло до 13 человек

Таким образом количество жертв трагедии возросло до 13 человек, передает Еспресо.TV. Потерпевший ехал в Мариуполь оформлять пенсию.

Читайте такжеОпубликовано видео обстрела боевиками блокпоста под Волновахой из "Града"

Как сообщал УНИАН, 13 января около 14.30 боевики со стороны Докучаевска обстреляли украинский блокпост под Волновахой, где в это время находился пассажирский автобус. Как сообщалось, на месте погибли 10 пассажиров, еще 18 человек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Позже в больнице умерла женщина.