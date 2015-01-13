Под Волновахой боевики обстреляли автобус с мирными жителями: 10 человек погибли (фото, видео)
Среди погибших - 6 женщин и 4 мужчин.
Боевики нанесли артиллерийский удар по блокпосту сил антитеррористической операции возле Волновахи и попали в пассажирский автобус, в результате 10 человек погибли, 13 ранены.
Об этом начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в Facebook.
«30 минут назад со стороны Докучаевска нанесен артиллерийский удар боевиками по блокпосту украинских правоохранителей в районе Волновахи», - написал он.
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«Прямое попадание в пассажирский рейсовый автобус. По состоянию на сейчас 10 человек погибших, 13 раненных. Информация уточняется», - добавил Аброськин.
Также он сообщил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГУ МВД Украины в Донецкой области.
Как уточнил "Украинской правде" и.о. главы пресс-центра Генштаба Владислав Селезнев, среди погибших - 6 женщин и 4 мужчин.
В пресс-центре АТО уточнили, что это произошло в районе населенного пункта Бугас.