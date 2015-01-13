Под Волновахой боевики обстреляли автобус с мирными жителями: 10 человек погибли (фото, видео)

15:22, 13 января 2015
Общество
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Среди погибших - 6 женщин и 4 мужчин.

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Боевики нанесли артиллерийский удар по блокпосту сил антитеррористической операции возле Волновахи и попали в пассажирский автобус, в результате 10 человек погибли, 13 ранены.

Об этом начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в Facebook.

Фото: Oleksiy Matsuka / facebook.com

«30 минут назад со стороны Докучаевска нанесен артиллерийский удар боевиками по блокпосту украинских правоохранителей в районе Волновахи», - написал он.

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«Прямое попадание в пассажирский рейсовый автобус. По состоянию на сейчас 10 человек погибших, 13 раненных. Информация уточняется», - добавил Аброськин.

Также он сообщил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГУ МВД Украины в Донецкой области.

Сообщение by Vyacheslav Abroskin.

Как уточнил "Украинской правде" и.о. главы пресс-центра Генштаба Владислав Селезнев, среди погибших - 6 женщин и 4 мужчин.

В пресс-центре АТО уточнили, что это произошло в районе населенного пункта Бугас.

Фото: Vyacheslav Abroskin / facebook.com

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