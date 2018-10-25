В команде Лободы впервые прокомментировали состояние певицы после операции

Ранее Светлана Лобода впервые после срочной операции на почках обратилась к своим поклонникам в Instagram.

Светлана Лобода сейчас находится в больнице, после того, как ей сделали серьезную операцию.

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Своими переживаниями поделилась на странице в Instagram продюсер певицы Нателла Крапивина.

"Я готова принять в жизни многое, но даже для меня это было слишком. Благодарю всех за поддержку. Благодарю жизнь за то, что больно, но не фатально. Организм – это машина. и иногда она ломается. Но наш дух не сломлен. И скоро мы будем в строю. Все билеты действительны. Если вы не сможете посетить наше шоу в январе – вы можете вернуть билеты. С большим уважением к каждому, кто все эти дни был с нами и к каждому, кто любит артиста и желает ему здоровья. Берегите себя и близких. Это всего лишь временные трудности. И скоро снова в бой!", - написала Крапивина.

Ранее Светлана Лобода впервые после срочной операции обратилась к своим поклонникам в Instagram. Сейчас певица приходит в себя и обещает вернуться на сцену в январе, чтобы отыграть сорвавшиеся концерты.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Светлана Лобода попала в больницу. Потерявшую сознание прямо во время репетиции к шоу певицу срочно доставили в московскую клинику. Она перенесла срочную операцию на почке.