В команде Лободы впервые прокомментировали состояние певицы после операции
Светлана Лобода сейчас находится в больнице, после того, как ей сделали серьезную операцию.
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Своими переживаниями поделилась на странице в Instagram продюсер певицы Нателла Крапивина.
"Я готова принять в жизни многое, но даже для меня это было слишком. Благодарю всех за поддержку. Благодарю жизнь за то, что больно, но не фатально. Организм – это машина. и иногда она ломается. Но наш дух не сломлен. И скоро мы будем в строю. Все билеты действительны. Если вы не сможете посетить наше шоу в январе – вы можете вернуть билеты. С большим уважением к каждому, кто все эти дни был с нами и к каждому, кто любит артиста и желает ему здоровья. Берегите себя и близких. Это всего лишь временные трудности. И скоро снова в бой!", - написала Крапивина.
я готова принять в жизни многое. но даже для меня это было слишком. благодарю всех за поддержку. благодарю жизнь за то, что больно, но не фатально. организм - это машина. и иногда она ломается. но наш дух не сломлен. и скоро мы будем в строю. все билеты действительны. если вы не сможете посетить наше шоу в январе - вы можете вернуть билеты. с большим уважением к каждому, кто все эти дни был с нами и к каждому, кто любит артиста и желает ему здоровья. берегите себя и близких. это всего лишь временные трудности. и скоро снова в бой! @lobodaofficial @crocuscityhall @russkoe_radio @pcleps
Ранее Светлана Лобода впервые после срочной операции обратилась к своим поклонникам в Instagram. Сейчас певица приходит в себя и обещает вернуться на сцену в январе, чтобы отыграть сорвавшиеся концерты.
Как сообщал УНИАН, 23 октября Светлана Лобода попала в больницу. Потерявшую сознание прямо во время репетиции к шоу певицу срочно доставили в московскую клинику. Она перенесла срочную операцию на почке.