В команде Лободы впервые прокомментировали состояние певицы после операции

я готова принять в жизни многое. но даже для меня это было слишком. благодарю всех за поддержку. благодарю жизнь за то, что больно, но не фатально. организм - это машина. и иногда она ломается. но наш дух не сломлен. и скоро мы будем в строю. все билеты действительны. если вы не сможете посетить наше шоу в январе - вы можете вернуть билеты. с большим уважением к каждому, кто все эти дни был с нами и к каждому, кто любит артиста и желает ему здоровья. берегите себя и близких. это всего лишь временные трудности. и скоро снова в бой! @lobodaofficial @crocuscityhall @russkoe_radio @pcleps

A post shared by Natella Krapivina (@natellakrapivina) on Oct 25, 2018 at 4:59am PDT