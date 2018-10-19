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Монатик выпустил новую песню, которая "зашивает душу" (видео)

15:01, 19 октября 2018
Общество
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Популярный украинский певец Монатик презентовал песню под названием "Зашивает душу".

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На You-Tube странице исполнителя состоялась премьера лирик-композиции.

"Композиция "Зашивает душу" провоцирует на добрые воспоминания или, что еще лучше, на их создание! Проверили на себе: работает!", - написал Монатик в своем Instagram.

Как сообщал УНИАН, 18 октября украинская певица Ани Лорак презентовала песню "Сон". В ее новой композиции есть слова: "Я видела сон, в котором она целует тебя". Слушатели уже уловили в ней подтекст. 

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Теги: #песня#Монатик#Monatik новый клип