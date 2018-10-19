Монатик выпустил новую песню, которая "зашивает душу" (видео)

Певец Монатик порадовал фанатов новой песней.

Популярный украинский певец Монатик презентовал песню под названием "Зашивает душу".

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На You-Tube странице исполнителя состоялась премьера лирик-композиции.

"Композиция "Зашивает душу" провоцирует на добрые воспоминания или, что еще лучше, на их создание! Проверили на себе: работает!", - написал Монатик в своем Instagram.

Как сообщал УНИАН, 18 октября украинская певица Ани Лорак презентовала песню "Сон". В ее новой композиции есть слова: "Я видела сон, в котором она целует тебя". Слушатели уже уловили в ней подтекст.