Интрига раскрыта: Ани Лорак сделала "признание" (видео)

В новой песне Ани Лорак "Сон" артистка говорит о том, что "сердцем верит" своему избраннику.

Несколько дней назад украинская певица Ани Лорак заинтриговала поклонников тем, что сделает признание.

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Фаны подумали, что она объявит о разводе с мужем Муратом. Но сегодня все стало понятно. Лорак презентовала песню "Сон".

В ее новой композиции есть слова: "Я видела сон, в котором она целует тебя". Слушатели уже уловили в ней подтекст.

Ранее сообщалось, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.