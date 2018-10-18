цей матеріал доступний українською

Интрига раскрыта: Ани Лорак сделала "признание" (видео)

10:09, 18 октября 2018
Общество
11246 0

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

Несколько дней назад украинская певица Ани Лорак заинтриговала поклонников тем, что сделает признание.

Читайте такжеАни Лорак подогрела интригу: осталось два дня (фото, видео)

Фаны подумали, что она объявит о разводе с мужем Муратом. Но сегодня все стало понятно. Лорак презентовала песню "Сон".

В ее новой композиции есть слова: "Я видела сон, в котором она целует тебя". Слушатели уже уловили в ней подтекст. 

Ранее сообщалось, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #видео#песня#Ани Лорак