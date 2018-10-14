Настя Каменских в леопардовом трико и цепях "взорвала" Instagram (фото)

На презентации своего нового альбома певица появилась в обтягивающем леопардовом трико, того же цвета туфлях и цепях.

Настя Каменских не перестает радовать поклонников яркими образами. На презентации своего нового альбома певица появилась в обтягивающем леопардовом трико, того же цвета туфлях и цепях.

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Снимок певица опубликовала в своем Instagram.

На нем певица позировала на лестнице в окружении своих танцоров. Всего за 5 часов снимок набрал почти 50 тысяч лайков, а подписчики написали под фото массу восторженных комментариев певице, отдельно отметив, что ей очень идет такой костюм.

Как сообщал УНИАН, Лобода расстрогала сеть новым черно-белым снимком.