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Настя Каменских в леопардовом трико и цепях "взорвала" Instagram (фото)

00:20, 14 октября 2018
Общество
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Всего за 5 часов снимок набрал почти 50 тысяч лайков/ Instagram Настя Каменских

Настя Каменских не перестает радовать поклонников яркими образами. На презентации своего нового альбома певица появилась в обтягивающем леопардовом трико, того же цвета туфлях и цепях.

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Снимок певица опубликовала в своем Instagram.

На нем певица позировала на лестнице в окружении своих танцоров. Всего за 5 часов снимок набрал почти 50 тысяч лайков, а подписчики написали под фото массу восторженных комментариев певице, отдельно отметив, что ей очень идет такой костюм.

Как сообщал УНИАН, Лобода расстрогала сеть новым черно-белым снимком.

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Теги: #певица#Настя Каменских