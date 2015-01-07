Количество переселенцев из Крыма и зоны АТО превысило 630 тысяч человек

Согласно оперативной информации, с временно оккупированной территории Крыма и районов проведения антитеррористической операции в другие регионы переселено 630 тыс. 115 человек (за сутки – 21 человек), в том числе из Донецкой, Луганской областей – 610 тыс. 174 человека, из Крыма и Севастополя – 19 тыс. 941 человек.

Об этом сообщает Межведомственный координационный штаб по вопросам социального обеспечения граждан Украины, которые перемещаются из районов проведения антитеррористической операции и временно оккупированной территории.

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Наибольшее количество внутренне перемещенных лиц размещено в Харьковской (121 тыс. 68 человек), Донецкой (90 тыс. 61 человек), Луганской (80 тыс. 123 человека), Днепропетровской (66 тыс. 140 человек), Запорожской (54 тыс. 683 человека), Киевской (29 тыс. 164 человека) областях и в городе Киев (39 тыс. 47 человек).

Наименьшее количество расселенных в Черновицкой (2 тыс. 248 человек), Тернопольской (2 тыс. 431 человек), Волынской (2 тыс. 910 человек), Ивано-Франковской (2 тис.890 человек), Закарпатской (3 тыс. 164 человека) и Ривненской (3 тыс. 203 человека) областях.