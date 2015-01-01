В Крыму многие местные жители встречали Новый год по украинскому времени

В оккупированном Россией Крыму многие местные жители встречали Новый год по украинскому времени.

Об этом сообщают «Крым. Реалии».

«В аннексированном Крыму Новогодняя ночь ознаменовалась тем, что многие местные жители решили встречать 2015-й вместе со всей Украиной», - говорится в сообщении.

В полночь по киевскому времени Симферополь «взорвался» от новогодних салютов, которые продолжались долгое время по всему городу.

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О том, как крымчане проявили себя украинцами в Новогоднюю ночь, активно писали и в социальных сетях.