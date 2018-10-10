Избили?: лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров ворвался обратно в Instagram, сияя фингалом (фото)
Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал фотографию, на которой изображен с подбитым глазом.
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Артист уверяет, что к его избиению причастен один из подписчиков. Соответствующий снимок с подбитым глазом он показал в Instagram.
Напомним, недавно Шнуров удалил все публикации из своего микроблога, чем вызвал недоумение у поклонников. Сегодня он появился снова в соцсети, но с фингалом.
"Подкатил ко мне подписчик, в возмущении диком. Кулаками машет, свищет. Я, мол, — «отвали-ка». Он: «Где фотки, в Инсте? Где стихи? Их нету!» — артист уверяет, что к его избиению причастен кто-то из пользователей сети.
Ранее лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров сообщил о своем разводе с женой Матильдой.
Подкатил ко мне подписчик, В возмущении диком, Кулаками машет, свищет. Я, мол, - «отвали-ка». Он - «где фотки, в Инсте, сука? Где стихи? Их нету! Будет, блядь, тебе наука! » И ебнул по еблету. Так, вот, с помощью насилья, Я вернулся в лоно, Пострадавший очень сильно, Даже вероломно.