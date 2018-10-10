Избили?: лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров ворвался обратно в Instagram, сияя фингалом (фото)

Других подробностей инцидента Шнуров не разглашает.

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал фотографию, на которой изображен с подбитым глазом.

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Артист уверяет, что к его избиению причастен один из подписчиков. Соответствующий снимок с подбитым глазом он показал в Instagram.

Напомним, недавно Шнуров удалил все публикации из своего микроблога, чем вызвал недоумение у поклонников. Сегодня он появился снова в соцсети, но с фингалом.

"Подкатил ко мне подписчик, в возмущении диком. Кулаками машет, свищет. Я, мол, — «отвали-ка». Он: «Где фотки, в Инсте? Где стихи? Их нету!» — артист уверяет, что к его избиению причастен кто-то из пользователей сети.

Ранее лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров сообщил о своем разводе с женой Матильдой.