"Задолбал этот силикон": что говорят пользователи сети о новой "Мисс Украина-2018" (фото, видео)

Организаторы конкурса решили переизбрать победительницу, из-за чего новой обладательницей титула и короны "Мисс Украина" стала Леонила Гузь.

20 сентября состоялся финал конкурса красоты "Мисс Украина-2018". Тогда победительницей конкурса выбрали Веронику Дидусенко.

Но после резонансного скандала из-за сокрытия факта развода и наличия ребенка, ее лишили престижного титула.

Организаторы конкурса решили переизбрать победительницу, из-за чего новой обладательницей титула и короны "Мисс Украина" стала Леонила Гузь.

Что говорят о новой "Мисс Украина-2018" в Instagram:

"Дидусенко красивее.. Жаль..."

"Видно що за гроші обрали. Ні вона красива, але були там набагато красивіші"

"Красуня"

"Ей не корону одевать нужно и представлять нашу страну , а книжки почитать и научиться разговаривать нормально"

"Ужасна...мені більше Поліна Ткач подобадась"

"Никакая....самая обычная"

"...Задолбал этот силикон".