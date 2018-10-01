"Задолбал этот силикон": что говорят пользователи сети о новой "Мисс Украина-2018" (фото, видео)
16:52, 01 октября 2018Общество
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Организаторы конкурса решили переизбрать победительницу, из-за чего новой обладательницей титула и короны "Мисс Украина" стала Леонила Гузь.
Новой "Мисс Украина" стала 19-летняя Леонила Гузь
20 сентября состоялся финал конкурса красоты "Мисс Украина-2018". Тогда победительницей конкурса выбрали Веронику Дидусенко.
Но после резонансного скандала из-за сокрытия факта развода и наличия ребенка, ее лишили престижного титула.
Организаторы конкурса решили переизбрать победительницу, из-за чего новой обладательницей титула и короны "Мисс Украина" стала Леонила Гузь.
Что говорят о новой "Мисс Украина-2018" в Instagram:
"Дидусенко красивее.. Жаль..."
"Видно що за гроші обрали. Ні вона красива, але були там набагато красивіші"
"Красуня"
"Ей не корону одевать нужно и представлять нашу страну , а книжки почитать и научиться разговаривать нормально"
"Ужасна...мені більше Поліна Ткач подобадась"
"Никакая....самая обычная"
"...Задолбал этот силикон".
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