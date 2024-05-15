Украинцы пошли на риск ради военных.

Известная украинская рэперша Alyona Alyona призналась, что украинская делегация на "Евровидении-2024" пошла на риск ради героев. Они надели футболки с надписью "Free Azovstal Defenders". За такой поступок украинцев наказали штрафом.

В своем Instagram Alyona Alyona, которая рассказывала об аполитичных правилах на конкурсе, указала, что любой политический жест был строго запрещен на конкурсе. Она поделилась, что украинская команда решила все же рискнуть и напомнить миру о военнопленных.

По словам исполнительницы, организаторы шоу проводили жесткую проверку. У участников проверяли одежду и даже ногти, чтобы на них не было символов и надписей. В то же время рэперша рассказала, что трудности с патриотическими футболками возникли еще на этапе печати надписи.

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"Мы обзвонили несколько полиграфий, часть из них не работала, а другая - отказывалась делать принт. Однако с одной полиграфией мы смогли договориться после того, как мы пять раз позвонили им и слезно попросили помочь. Перед входом в зал наша команда надела футболки под свои другие футболки и кофты и смогли пройти с ними в green room", - написала Alyona Alyona.

Украинцы были убеждены, что во время повтора выступлений всех конкурсантов, операторы шоу покажут их команду. Несмотря на риск дисквалификации, украинцы появились в патриотических футболках на всех экранах мира. Однако за такой поступок организаторы конкурса наказали украинцев. За нарушение правил они получили финансовый штраф:

Когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показали наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, однако все получилось. Отбились просто финансовым штрафом. Я невероятно рада, что нам удалось напомнить миру о наших военнопленных.

Напомним, ранее Alyona Alyona после Евровидения-2024 вернулась в Украину, где ее ждал сюрприз.

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