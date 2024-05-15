Ароматная молодая картошка с хрустящей кожурой станет вашим любимым гарниром.

С началом посевного сезона в магазинах и на рынках продают первую молодую картошку. Этот ароматный сезонный гарнир всегда получается вкусным. Существует много способов, как приготовить молодую картошку. В этой статье предлагаем воспользоваться духовкой.

Запеченные клубни получаются нежными внутри и хрустящими снаружи. Готовится молодая картошка в духовке с кожурой - так гораздо полезнее. Перед запеканием овощи маринуют, а после приготовления поливают ароматной заправкой.

Молодая картошка с чесноком в духовке

Ингредиенты:

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молодой картофель - 1 кг;

чеснок - 2 зубч.;

красный сладкий молотый перец - 0,5 чайн. л.;

черный молотый перец - 0,5 чайн. л.;

соль - щепотка;

подсолнечное масло - 4 стол. л.;

зеленый лук - 5 шт.;

зелень по вкусу.

Картошку тщательно вымойте и потрите щеточкой. Выложите на салфетку и обсушите. В каждом клубне сделайте несколько проколов зубочисткой, чтобы маринад лучше впитался.

Для маринада смешайте 2 ложки подсолнечного масла, соль, два вида перца и измельченный чеснок. Можно также всыпать любые другие овощи по вкусу. Выложите картошку в кастрюлю или большой пакет и залейте жидкостью. Оставьте мариноваться на 10-15 минут.

Форму для запекания выстелите пергаментом. Выложите картошку в один слой и выпекайте 30 минут при 180° в режиме "верх-низ". Затем поменяйте режим на конвекцию и выставите 210°. Выпекайте еще 10-15 минут, пока клубни не станут румяными. Готовность проверяйте вилкой - она должна легко протыкать картофель.

Для заправки смешайте рубленую зелень с зеленым луком и 2 ложками масла. На растения слегка надавите ложкой, чтобы они пустили сок. Готовую запеченную молодую картошку перемешайте с заправкой и подавайте на стол.

Печеная молодая картошка в духовке в соево-медовом маринаде

Ингредиенты:

молодая картошка - 450 г;

подсолнечное масло - 3 стол. л.;

соевый соус - 3 стол. л.;

мед - 3 стол. л.;

чеснок - 1 зубчик;

специи по вкусу.

Картошку тщательно промойте и обсушите в дуршлаге. Смешайте соевый соус с подсолнечным маслом, медом и рубленым чесноком. Залейте картошку маринадом и выложите на противень для запекания в один слой. Посыпьте любимыми специями.

Выпекайте картошку 30 минут при 180°, затем ещё 10 минут при 210°. При необходимости добавьте время, если клубни плохо протыкаются зубочисткой.

Молодая картошка с грибами в духовке

Ингредиенты:

молодая картошка - 600 г;

грибы - 400 г;

соевый соус - 100 мл;

сушеный розмарин - 0,5 чайн. л.

Картофель тщательно промыть и убрать все загрязнения щеточкой. Промыть также грибы. Крупные грибы нарежьте на четвертинки, мелкие оставьте целыми. Смешайте картошку с грибами, соевым соусом и розмарином. Переложите в жаропрочную форму, накройте фольгой и запекайте 40 минут при 180°. Затем снимите фольгу и пеките еще 20 минут.

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