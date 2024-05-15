С началом посевного сезона в магазинах и на рынках продают первую молодую картошку. Этот ароматный сезонный гарнир всегда получается вкусным. Существует много способов, как приготовить молодую картошку. В этой статье предлагаем воспользоваться духовкой.
Запеченные клубни получаются нежными внутри и хрустящими снаружи. Готовится молодая картошка в духовке с кожурой - так гораздо полезнее. Перед запеканием овощи маринуют, а после приготовления поливают ароматной заправкой.
Молодая картошка с чесноком в духовке
Ингредиенты:
- молодой картофель - 1 кг;
- чеснок - 2 зубч.;
- красный сладкий молотый перец - 0,5 чайн. л.;
- черный молотый перец - 0,5 чайн. л.;
- соль - щепотка;
- подсолнечное масло - 4 стол. л.;
- зеленый лук - 5 шт.;
- зелень по вкусу.
Картошку тщательно вымойте и потрите щеточкой. Выложите на салфетку и обсушите. В каждом клубне сделайте несколько проколов зубочисткой, чтобы маринад лучше впитался.
Для маринада смешайте 2 ложки подсолнечного масла, соль, два вида перца и измельченный чеснок. Можно также всыпать любые другие овощи по вкусу. Выложите картошку в кастрюлю или большой пакет и залейте жидкостью. Оставьте мариноваться на 10-15 минут.
Форму для запекания выстелите пергаментом. Выложите картошку в один слой и выпекайте 30 минут при 180° в режиме "верх-низ". Затем поменяйте режим на конвекцию и выставите 210°. Выпекайте еще 10-15 минут, пока клубни не станут румяными. Готовность проверяйте вилкой - она должна легко протыкать картофель.
Для заправки смешайте рубленую зелень с зеленым луком и 2 ложками масла. На растения слегка надавите ложкой, чтобы они пустили сок. Готовую запеченную молодую картошку перемешайте с заправкой и подавайте на стол.
Печеная молодая картошка в духовке в соево-медовом маринаде
Ингредиенты:
- молодая картошка - 450 г;
- подсолнечное масло - 3 стол. л.;
- соевый соус - 3 стол. л.;
- мед - 3 стол. л.;
- чеснок - 1 зубчик;
- специи по вкусу.
Картошку тщательно промойте и обсушите в дуршлаге. Смешайте соевый соус с подсолнечным маслом, медом и рубленым чесноком. Залейте картошку маринадом и выложите на противень для запекания в один слой. Посыпьте любимыми специями.
Выпекайте картошку 30 минут при 180°, затем ещё 10 минут при 210°. При необходимости добавьте время, если клубни плохо протыкаются зубочисткой.
Молодая картошка с грибами в духовке
Ингредиенты:
- молодая картошка - 600 г;
- грибы - 400 г;
- соевый соус - 100 мл;
- сушеный розмарин - 0,5 чайн. л.
Картофель тщательно промыть и убрать все загрязнения щеточкой. Промыть также грибы. Крупные грибы нарежьте на четвертинки, мелкие оставьте целыми. Смешайте картошку с грибами, соевым соусом и розмарином. Переложите в жаропрочную форму, накройте фольгой и запекайте 40 минут при 180°. Затем снимите фольгу и пеките еще 20 минут.