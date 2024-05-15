В эту дату отмечаем Международный день семьи, День калейдоскопов, День "Принесите кому-нибудь цветы".

Праздник 15 мая - Международный день семьи, День калейдоскопов, День "Принесите кому-нибудь цветы", Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести, День сухого пайка, День "Покажите красоту внутреннего мира", Международный день климата, Всемирный день канцтоваров.

15 мая - 135-й день года (136-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 230 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

Посмотрите, какой праздник сегодня отмечается в разных государствах:

Видео дня

День рождения Будды - Южная Корея, Таиланд, Вьетнам, Сингапур.

День дерева - Индия.

День учителя - Колумбия, Южная Корея, Мексика.

День шоколадных чипсов, День сока с мякотью, День нейлоновых чулок, День памяти блюстителей порядка - США.

День матери - Парагвай.

Фестиваль мальвы "Аой-мацури" - Япония.

День восстановления независимости - Австрия.

День персидского языка - Иран.

День независимости - Парагвай.

Праздник "Константинеоба" - Грузия.

День курдского языка - Ирак.

День святого Исидора - Испания.

День памяти о палестинских беженцах - Палестина.

День вооруженных сил - Словения.

Также важно помнить, какой сегодня праздник в Украине - наша страна в эту дату отмечает Международный день семьи. Можете поздравить своих родных с душевным праздником.

Важные события в истории 15 мая

1252 - Папа Римский Иннокентий IV огласил буллу "Ad extirpanda", разрешающую инквизиции пытать подозреваемых в ереси.

1618 - немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет.

1673 - Корнелиус и Роза Барль получают премию за выведенный ими чёрный тюльпан.

1718 - английский юрист Джеймс Пакл запатентовал первый в мире пулемёт - ружьё Пакла.

1811 - провозглашение независимости Парагвая от Испании.

1902 - Португалия объявляет себя банкротом.

1905 - основан город Лас-Вегас в штате Невада, США.

1928 - в мультфильме "Plane Crazy" впервые появился мультипликационный герой Микки Маус, но вначале он ещё не имел голоса и мало походил на себя будущего.

1930 - американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой.

1940 - в США в продаже появились нейлоновые чулки.

1969 - в Канаде смягчены наказания за аборты, запрещённые законом.

1970 - Анна Мэй Хейз и Элизабет Хойзингтон стали первыми в истории женщинами-генералами в армии США.

1973 - в США в продаже появился первый номер журнала "Playgirl".

2004 - 30-летняя украинская певица Руслана одержала победу на конкурсе "Евровидение-2004".

Какой сегодня церковный праздник 15 мая

Православные верующие, которые отмечают торжества по старому стилю, встречают не один праздник 15 мая, а три - paздник икoны Бoжиeй Мaтepи Путивльcкaя, Пpaздник Вутивaнcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи и Дeнь пaмяти cвятитeля Aфaнacия Вeликoгo, apxиeпиcкoпa Aлeкcaндpийcкoгo. Христиане, перешедшие на календарь ПЦУ, отмечают день памяти Пахомия Великого.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 15 мая

Огородные приметы советуют в эту дату посадить огурцы и тыквы - культуры, высаженные 15 мая, обязательно вырастут крупными и дадут вкусные плоды. Наши предки верили, что тот, кто будет усердно работать с растениями 15 мая, обязательно привлечет удачу, достаток и благополучие.

Народные приметы о погоде 15 мая:

утром небо без облаков - летом будет много дождей;

похолодало - ждите непогоду в июне;

кошка спит на улице или на балконе - к потеплению.

Категорически запрещено 15 мая пересчитывать деньги после захода солнца - нарушение правила приведет к нищете. Если запланировали уборку на эту дату, то делайте все, кроме протирания пыли, мытья полов и выноса мусора, иначе потеряете деньги.

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