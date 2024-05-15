Победители "Евровидения-2024" высказались об украинском дуэте.

В Швеции 11 мая отгремел гранд-финал "Евровидения-2024". Победителями международного песенного конкурса стали представители Швейцарии – Nemo, которые выступили с песней "The Code". Исполнители заинтриговали своими планами с дуэтом Alyona Alyona и Jerry Heil.

После триумфа на Евровидении Nemo настроены дальше развивать свою певческую карьеру. По словам певцов, за время проведения конкурса количество их друзей значительно увеличились. Поэтому они не исключают возможности выпуска новых песен в коллаборации с иностранными артистами.

Исполнители поделились, что в будущем поклонники могут даже услышать совместную композицию с украинками Alyona Alyona и Jerry Heil. Кроме того, Nemo отметили, что возможно дадут несколько концертов в Украине после окончания полномасштабного российского вторжения.

"Эти двое (Alyona Alyona и Jerry Heil - УНИАН) - они такие удивительные! Вы даже не представляете, какое сокровище имеете. Это правда, самые удивительные люди. Я восхищаюсь и так хочу продолжать наше общение. Кто его знает, может, что-то вместе и устроим... Мы не знаем, может, и создадим (трек - УНИАН). Возможно, даже приеду в Украину, надеюсь", - откровенно рассказал Nemo.

К слову, дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil заняли 3 место на Евровидении. Они представили Украину с песней "Teresa & Maria", которая попала в мировой чарт.

Напомним, Nemo не только победили на "Евровидении-2024", но и получили еще две награды на конкурсе.

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