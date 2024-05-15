Певец рассказал, когда начались его новые отношения.

Известный украинский певец Позитив, настоящее имя которого Алексей Завгородний, прокомментировал слухи, что из-за танцовщицы Юлии Сахневич он расстался с экс-супругой.

После долгого молчания Позитив несколько недель назад подтвердил, что они с Сахневич в романтических отношениях. Как известно, пара вместе уже более трех лет. Влюбленные познакомились на проекте "Танцы со звездами", где Юлия стала партнершей певца. На тот момент Завгородний еще был в браке с бывшей женой Анной Андрийчук.

Еще во время шоу поклонники артиста приписывали ему роман с танцовщицей, а уже после развода с бывшей предположили, что именно Сахневич виновата в разрыве его брака. Такие упреки Позитив опроверг. Он объяснил, что их отношения с Юлией начались уже после развода.

"Это не так. Это было после того, как мы закончили с бывшей отношения. Так же и у Юли. К такому хейтерству вообще никак не отношусь", - поделился Позитив.

Отметим, что Позитив и Сахневич долгое время скрывали свои отношения. Сначала фанаты заметили пару на концерте у Артема Пивоварова в Киеве. Впоследствии певец подтвердил роман с танцовщицей и опубликовал видео, на котором держит Сахневич на руке и целует.

Что касается отношений с его бывшей Анной Андрийчук, то экс-супруги прожили вместе 10 лет. Пара развелась без скандалов, однако сейчас они не общаются. В феврале 2024 года стало известно, что Андрийчук во второй раз вышла замуж.

Напомним, ранее Позитив неожиданно заговорил о браке и детях.

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