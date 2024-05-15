Он считает, что на фронте приносил бы меньше пользы, чем в тылу.

Скандальный украинский блогер Александр Волошин эмоционально прокомментировал мобилизацию в Украине. Он также рассказал о своей помощи военным.

Александр Волошин поделился, что постоянно отправляет на фронт машины, оружие. Блогер рассказал о военном, которому передавал машину. При этом он вспомнил об ужасах войны и несправедливости на передовой, о которой знает со слов защитников.

"Я знаю от своего отца, дяди, что проходят пацаны. Я знаю процент военных, кому уже повезли машины, передали оружие, кому мы донатили, что они там проживают. Когда я привозил машину одному парню, он рассказывал, что их комбат, который хочет повесить на себя медали, отправляет их в то место, из которого они точно не выберутся. Из 50 человек возвращаются три", - отметил Александр.

В дополнение, Волошин убежден, что украинцы, которые регулярно помогают в тылу, не должны идти на фронт. По его словам, военным будет легче на передовой, если в тылу будут оставаться такие люди.

Я понимаю, что, если здесь будут такие, как я, которые зарабатывают и аккумулируют средства, то пацанам там точно будет легче. Сколько мы передали этих машин, сколько мы передали средств, сколько пацанов нам благодарны - мы бы там такого не сделали. Находясь там, я не смог бы зарабатывать средства, не смог бы помогать.

Напомним, ранее Александр Волошин пожаловался на проблемы со здоровьем.

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