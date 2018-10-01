Новой победительницей "Мисс Украина-2018" стала 19-летняя девушка из Херсонщины (фото, видео)

Уже в декабре красавица представит Украину на самом престижном конкурсе красоты - "Мисс Мира".

Ночью во время телеверсии конкурса "Мисс Украина-2018" стало известно имя новой победительницы конкурса.

Как передает ТСН, по решению членов жюри заветная корона досталась 19-летней Леониле Гузь из Херсонщины.

Уже в декабре красавица представит Украину на самом престижном конкурсе красоты - "Мисс Мира". В этом году он пройдет в Китае на острове Хайнань. В конкурсе примут участие более 120 стран. Кому же достанется почетный титул, станет известно 6 декабря.

Как сообщал УНИАН, национальный конкурс красоты «Мисс Украина» проводится с 1991 года. Победу на конкурсе «Мисс Украина-2018» 20 сентября одержала 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева. Девушку выбрали из 24 девушек со всей Украины. Однако после финала конкурса в СМИ появились сообщении о том, что Дидусенко не соответствует требованиям конкурса.