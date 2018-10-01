Лишенная титула "Мисс Украина" Дидусенко объяснила, почему соврала для участия в конкурсе (видео)

Вероника Дидусенко пошла на конкурс, чтобы разрекламировать проект "Маленькие Эйнштейны".

Как только Вероника Дидусенко победила в конкурсе Мисс-Украина-2018, в редакцию оргкомитета и всех украинских СМИ поступило анонимное письмо, в котором говорилось о том, что новоизбранная мисс разведена и имеет ребенка.

Как говорится в сюжете ТСН, по правилам всемирного конкурса, на который украинцы купили лицензию у англичан, участвовать женщинам с детьми категорически запрещено. Члены жюри собираются снова. Почему так невнимательно проверяли информацию об участницах, оправдываются, что проверяли соцсети, где не было никаких намеков на ребенка.

Случаи, когда у мисс оказывались дети, уже были в 95-м, 96-м и 2002 годах. Однако Влада Литовченко, которая была мамой на момент конкурса, говорит, их тогда об этом никто не спрашивал на отборе. Но и на международный конкурс они не претендовали именно по этой причине.

"Тут дело во лжи. Как ее будут воспринимать на мировом уровне", - подчеркивает Литовченко.

Мисс, которая на самом деле оказалась миссис, Вероника Дидусенко опаздывает на интервью на полтора часа. Говорит, сейчас пресса ее разрывает. Приходит с тем, кого до этого времени прятала - четырехлетним Сашей.

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"Это было какое-то чудо, что в течение конкурса эта информация просто не появилась нигде", - рассказывает она.

Признается, реакция членов жюри на наличие ребенка ее расстроила. Новый бойфренд, руководитель консалтинговой компании, отреагировал значительно позитивнее, когда она ему об этом призналась.

Свой поступок объясняет тем, что ей конкурс мисс, а не миссис был нужен позарез, чтобы разрекламировать свой социальный проект.

"Я пошла на конкурс исключительно, чтобы обратить внимание на проект "Маленькие Эйнштейны". О выигрыше - это был вообще последний вопрос, о котором я не думала", - уверяет Дидусенко.

Забеременела Вероника в 18 лет. Почти сразу, говорит, стала матерью-одиночкой.

"С бывшим мужем решили уже расходиться и тут оказалось, что я беременна", - рассказывает девушка.

Отец маленького Саши уехал в США, а Вероника занялась карьерой модели. Почему поставила галочки в пунктах "не была замужем" и "не имеет детей", подписывая договор? Объясняет, если бы призналась сразу, ее бы отсеяли еще на этапе отбора. А в конкурс очень хотелось. О последствиях не думала.

"Когда мне на сцене сказали, что победительницей 2018 становится Дидусенко Вероника, у меня был такой шок. Думала, какой это ужас, за что это мне, потому что я не планировала выигрывать. Я просто понимала, какой скандал, какая ситуация поднимется, когда меня коронуют... Я приехала домой в шоке, не зная, что делать и тут мне звонят девушки из оргкомитета и говорят: "У тебя есть ребенок?". Я говорю: "Да, у меня есть ребенок". И они в шоке, я в шоке, и мы начали решать этот вопрос вместе", - рассказывает Дидусенко.

Решение оргкомитета и юристов было однозначным - ехать на мировой конкурс по действующим правилам девушка не может. Королеву красоты надо переизбирать. Разойтись хотели по-хорошему. Даже призовые 300 тысяч гривень оставить.

Но тут Веронику осенило. Если корону сохранить не удалось - надо сохранить память о себе.

"Мы договариваемся и лишаем тебя титула, все хорошо. Но я не могу, потому что есть миллионы молодых мамочек, которые будут смотреть на меня, как я отдаю этот титул добровольно и не борюсь за их права", - подчеркивает девушка.

Она решила бороться против дискриминационных, по ее мнению, пунктов в правилах участия Мисс Мира. Но организаторы украинского оргкомитета конкурса говорят, что обман для такой цели - не помощник.