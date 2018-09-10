"Танцы со звездами" 2018: кто покинул шоу в 3 выпуске (видео)
26 августа на телеканале "1+1" состоялась премьера развлекательного шоу "Танцы со звездами". Неожиданно во время второго прямого эфира проект покинули сразу две пары. Количество участников уменьшилось и 9 сентября.
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Как известно, в предыдущем прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2018" сразу 2 звездные пары распрощались с проектом.
По результатам голосования судей и зрителей, паркет покинули Злата Огневич и Дмитрий Жук. Кроме этого, травма, полученная во время тренировки, помешала Славе Каминской принять участие в шоу. Певица вместе с Игорем Кузьменко так и не вышла на паркет.
Во время прямого эфира судьи выставили свои баллы участникам. В конце турнирной таблицы оказались Леся Никитюк и Максим Ежов. Однако харизматичную телеведущую спасли зрители, отдав свои голоса за их выступление.
В итоге две пары оказались под угрозой вылета из шоу – Николай Тищенко и Нана, Павел Зибров и Мария Шмелева.
Зрители отдали значительно больше своих голосов за соблазнительных Николая Тищенко и Нану, поэтому организаторы шоу решили не делать финальное голосование звездных судей.