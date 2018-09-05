Девушка Бонда приехала в родной Бердянск и искупалась в Азовском море (фото, видео)
10:02, 05 сентября 2018Общество
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Всемирную известность Ольге Куриленко принесла роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия".
Куриленко прогулялась у своей школы / Instagram Ольга Куриленко
Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко наведалась в родной Бердянск и искупалась в Азовском море.
Фото и видео с отдыха звезда опубликовала в своем Instagram.
Instagram Ольга Куриленко
"Последние денечки лета ... На пляже Азовского моря, где я провела много лет своего детства", - написала актриса под фото.
Отметим, что всемирную известность Куриленко принесла роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия".
Ольга Куриленко родилась в Бердянске. В возрасте 16 лет Куриленко переехала работать в Париж в качестве модели.
Напомним, ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода показала фото со своей младшей сестрой Ксенией.
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