Девушка Бонда приехала в родной Бердянск и искупалась в Азовском море (фото, видео)

Всемирную известность Ольге Куриленко принесла роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия".

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко наведалась в родной Бердянск и искупалась в Азовском море.

Фото и видео с отдыха звезда опубликовала в своем Instagram.

"Последние денечки лета ... На пляже Азовского моря, где я провела много лет своего детства", - написала актриса под фото.

Отметим, что всемирную известность Куриленко принесла роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия".

Ольга Куриленко родилась в Бердянске. В возрасте 16 лет Куриленко переехала работать в Париж в качестве модели.

Напомним, ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода показала фото со своей младшей сестрой Ксенией.