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Девушка Бонда приехала в родной Бердянск и искупалась в Азовском море (фото, видео)

10:02, 05 сентября 2018
Общество
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Куриленко прогулялась у своей школы / Instagram Ольга Куриленко

Фото и видео с отдыха звезда опубликовала в своем Instagram.

Instagram Ольга Куриленко

"Последние денечки лета ... На пляже Азовского моря, где я провела много лет своего детства", - написала актриса под фото.

Отметим, что всемирную известность Куриленко принесла роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия".

Ольга Куриленко родилась в Бердянске. В возрасте 16 лет Куриленко переехала работать в Париж в качестве модели.

Напомним, ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода показала фото со своей младшей сестрой Ксенией.

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Теги: #актриса#бердянск