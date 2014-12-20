ЮНИСЕФ: За время боевых действий на Донбассе погибли почти полсотни детей

В результате боевых действий на Донбассе погибли по крайней мере 44 ребенка.

Об этом сообщается на сайте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

По оценкам ЮНИСЕФ, в трудном положении оказались около 1,7 миллионов украинских детей.

Представитель регионального отделения Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для стран Центральной и Восточной Европы и Средней Азии Кристен Элсби заявила о том, что в тех частях Донецкой области, где все еще ведутся бои, закрыто 147 школ. В районах, контролируемых правительством, повреждены или разрушены здания 187 учебных заведений. Семьи переселенцев часто отказываются записывать своих детей в школу по месту временного жительства, поскольку надеются, что вскоре вернутся в родные места или найдут пристанище в другом месте.

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Элсби прибавила, что в Харьков ежедневно прибывают по 500 человек из Донецкой и Луганской областей, а в некоторые дни их поток ранее увеличивался до 5 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря пресс-служба ЮНИСЕФ заявила, с марта 2014 года 1 млн людей выехали с территорий, на которых длится конфликт, в том числе 530 тыс. выехали в другие регионы Украины, среди них по меньшей мере 130 тыс. детей.

По данным ЮНИСЕФ, 50 тыс. украинских детей из-за конфликта не могут ходить в школу.