Опубликовано видео боевых действий под Иловайском

13:27, 27 августа 2014
Политика
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В сети появилась видеозапись, снятая на позициях украинских силовиков под Иловайском.

Появилось видео боевых действий под Иловайском

Запись выложена на канале ресурса Левый берег на видеохостинге youtube.

На видео видно бойцов одного из добровольческих батальонов, которые ведут огонь, передвигаются под прикрытием бронетехники, переносят в укрытие раненых.

Читайте такжеСиловики ведут бои в семи населенных пунктахРанее сообщалось, что силовики захватили часть Иловайска, однако в другой части у боевиков есть укрепленный район. Бои продолжаются.

Осторожно, в записи присутствует обсценная лексика.

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