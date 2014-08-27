Опубликовано видео боевых действий под Иловайском

Запись выложена на канале ресурса Левый берег на видеохостинге youtube.

На видео видно бойцов одного из добровольческих батальонов, которые ведут огонь, передвигаются под прикрытием бронетехники, переносят в укрытие раненых.

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Осторожно, в записи присутствует обсценная лексика.