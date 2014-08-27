Опубликовано видео боевых действий под Иловайском
13:27, 27 августа 2014Политика
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В сети появилась видеозапись, снятая на позициях украинских силовиков под Иловайском.
Появилось видео боевых действий под Иловайском / скриншот
Запись выложена на канале ресурса Левый берег на видеохостинге youtube.
На видео видно бойцов одного из добровольческих батальонов, которые ведут огонь, передвигаются под прикрытием бронетехники, переносят в укрытие раненых.
Читайте такжеСиловики ведут бои в семи населенных пунктахРанее сообщалось, что силовики захватили часть Иловайска, однако в другой части у боевиков есть укрепленный район. Бои продолжаются.
Осторожно, в записи присутствует обсценная лексика.
Бои под Іловайськом
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