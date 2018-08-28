"Жену поломали": муж Славы из "НеАнгелов" рассказал о ее травме во время подготовки шоу "Танцы со звездами"

Муж солистки украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской, пластический хирург Эдгар Каминский, обратился к подписчикам своей страницы в Instagram с вопросом, стоит ли ей участвовать в проекте "Танцы со звездами" после травмы спины.

Пластический хирург Эдгар Каминский обнародовал в Instagram пост, в котором рассказал о травме своей жены, солистки группы "НеАнгелы" Славы Каминской, и спросил, стоит ли ей участвовать в шоу "Танцы со звездами".

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"Друзья, помогите принять правильное решение. Не так давно отдал жену в телевизионный проект. Жену поломали. Теперь занимаюсь ремонтом. Но, как вы знаете, каждый ремонт требует времени, пока детали склеются и снова правильно заработают. Можно, правда, отремонтировать быстро, тяп-ляп, подклеить, покрасить, и поиграться пару месяцев, пока серьезно не выйдет из строя. Вопрос: жена, мать моих детей нужна сейчас для шоу, ТВ (это ее работа, душа и одна из целей в жизни, я это прекрасно понимаю) или для нашей семьи, для нашего семейного будущего?" – написал он.

Пользователи Instagram единогласно ответили, что здоровье важнее.