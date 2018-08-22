Ани Лорак оказалась в компании незнакомца после скандала с изменой мужа (фото)

И это не единственный незнакомец, которого показала в соцсети Ани Лорак. Звезда опубликовала снимок, на котором позирует перед камерой с молодым парнем.

После скандала с изменой мужа Ани Лорак отдохнула в компании незнакомца.

На кадрах, которые звезда опубликовала в Instagram-Stories, видно, как она вместе с очаровательным брюнетом ужинает еще с одной парой. Выглядела Ани Лорак счастливой, а ее сосед за столиком не скрывал улыбки.

И это не единственный незнакомец, которого показала в соцсети Ани Лорак. Звезда опубликовала снимок, на котором позирует перед камерой с молодым парнем. Ранее мужа Ани Лорак Мурата заметили в Киеве в караоке-клубе с незнакомой брюнеткой. Он нежно поглаживал спутницу по бедру и обнимал за талию, что удалось зафиксировать очевидцам. Позже СМИ узнали, что бизнесмен был в компании Яны Беляевой. Девушка во время конкурса "Мисс Украина Вселенная" призналась, что у нее только дружеские отношения с Муратом.