У водителя-убийцы 10-летней девочки в Киеве принудительно отобрали образцы для экспертизы

Шевченковский районный суд Киева постановил до 21 сентября арестовать водителя Hummer Кирилла Островского.

Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о принудительном отборе биологических образцов у водителя автомобиля Hummer, который подозревается в совершении ДТП на бульваре Леси Украинки, в результате которого погибла 10-летняя девочка.

Как сегодня сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, соответствующее ходатайство суд удовлетворил 30 июля, в тот же день решение суда о принудительном отборе образцов было выполнено.

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В прокуратуре отметили, что после задержания подозреваемый в ДТП прошел тест на драгер, после чего был доставлен в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу «Социотерапия» для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения, где предоставил образцы мочи.

«Тест на драгер, а также результаты лабораторного анализа образцов мочи не выявили содержания алкоголя и наркотических веществ в организме подозреваемого. Вместе с тем, поскольку водитель отказался добровольно предоставить другие биологические образцы, которые должны быть в достаточном количестве для осуществления сравнительного исследования и обеспечения несомненности их происхождения от лица подозреваемого, прокуратура обратилась к суду с ходатайством об их принудительном отборе», - сообщили в прокуратуре.

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В ведомстве также сообщили, что получение образцов для экспертизы осуществлено экспертом Киевского городского бюро СМЭ с участием адвоката. По результатам следственного действия составлен протокол, который приобщен к материалам уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, 24 июля водитель автомобиля Hummer Кирилл Островский на бульваре Леси Украинки в Киеве, игнорируя красный сигнал светофора, совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

От полученных травм ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.

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Водителя задержали. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, Островский отказался предоставить биологические образцы, которые от него требовали для проведения экспертизы на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови.

26 июля Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать Островского до 21 сентября.