Смерть десятилетней девочки: суд арестовал киевского убийцу на Hummer (фотогалерея)

Адвокаты подозреваемого после заседания суда от общения с журналистами отказались.

Шевченковский районный суд Киева постановил до 21 сентября арестовать водителя Hummer Кирилла Островского, который в центре столицы на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнего ребенка. Адвокаты подозреваемого после заседания суда от общения с журналистами отказались.

24 июля водитель автомобиля Hummer Островский, игнорируя красный сигнал светофора, на бульваре Леси Украинки в Киеве совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребенок умер в карете скорой медицинской помощи. Водителя задержали, хотя он снял номера и пытался убежать. Островский отказался предоставить биологические образцы, которые от него требовали для проведения экспертизы на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови. 26 июля суд отправил его за решетку до 21 сентября в качестве меры пресечения.