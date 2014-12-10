Силовики изъяли у боевиков контрабандный алкоголь и сигареты на 1 млн гривень

Как сообщает INSIDER, об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, боевики намеревались продать эти изделия на территории Украины, направив вырученные средства на финансирование терроризма.

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"В рамках АТО совместно с пограничниками и бойцами батальона "Айдар" СБУ перекрыло очередной канал финансирования террористов. Неподалеку от города Счастье задержаны 2 грузовика без сопровождающих документов, которые пытались завезти на территорию Украины алкогольные и табачные изделия на общую сумму свыше 1 млн гривень, а также продукты питания неизвестного происхождения", - заявила она.

По словам Гитлянской, по данному эпизоду продолжаются следственные действия.