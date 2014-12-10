Центр оккупированного Симферополя взял в оцепление «ОМОН», людей пропускают через металлоискатели (фото)

11:55, 10 декабря 2014
Общество
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В День защиты прав человека 10 декабря центр Симферополя полностью окружен силовиками.

krymr.com

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Площадь Ленина оцеплена представителями подразделений "ОМОНа", "полиции", "самообороны". Особенно большое скопление силовиков возле здания "Совета министров Крыма".

krymr.com

Вход и выход на площадь осуществляется через рамки металлоискателей. На центральных улицах города, на каждом перекрестке, установлены патрули ДПС.

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Представителей прессы силовики призывают покинуть площадь, а от фотографов требуют удалить отснятый материал.

krymr.com

Ранее сообщалось о намерении Комитета по защите прав крымскотатарского народа провести в Симферополе традиционные мероприятия ко Дню защиты прав человека, однако "власть" города не дала соответствующего разрешения. Более того, представители "прокуратуры" вынесли предупреждение о запрете проведения митингов в этот день.

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