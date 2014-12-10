Центр оккупированного Симферополя взял в оцепление «ОМОН», людей пропускают через металлоискатели (фото)

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Площадь Ленина оцеплена представителями подразделений "ОМОНа", "полиции", "самообороны". Особенно большое скопление силовиков возле здания "Совета министров Крыма".

Вход и выход на площадь осуществляется через рамки металлоискателей. На центральных улицах города, на каждом перекрестке, установлены патрули ДПС.

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Представителей прессы силовики призывают покинуть площадь, а от фотографов требуют удалить отснятый материал.

Ранее сообщалось о намерении Комитета по защите прав крымскотатарского народа провести в Симферополе традиционные мероприятия ко Дню защиты прав человека, однако "власть" города не дала соответствующего разрешения. Более того, представители "прокуратуры" вынесли предупреждение о запрете проведения митингов в этот день.