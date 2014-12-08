Российские военные на Донбассе проводят "ротацию живых на мертвых" - СНБО

На Донбассе количество российских военнослужащих не уменьшается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Мы получаем информацию из оперативных источников о том, что есть подразделения, которые заходят сюда в составе колонн, которые не анонсируются и они переходят через участки границы, которые пока неконтролируемы украинской властью, а также российские подразделения, которые переходят на территорию Украины в заявленных так называемых «гуманитарных конвоях», - отметил он.

По словам Лысенко, количество российских военных остается на одном уровне:

«Это несколько тысяч военнослужащих, меньше пока не становится... проводят ротацию живых на мертвых», - заявил Лысенко.