В Украине находится 7,5 тысяч российских военных

Об этом заявил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский. "По нашей информации, речь идет о 7,5 тыс. российских военнослужащих, которые сегодня находятся на территориях так называемых "ЛНР" и "ДНР". Мы не фиксируем вывода или уменьшения присутствия российских войск в так называемых "ЛНР" и "ДНР"", - сказал он.

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По словам Маркияна Лубкивского, наблюдается наращивание количества боеприпасов на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, которое завозится через не контролируемые украинскими пограничниками участки границы с Россией.

Также он отметил, что украинская сторона владеет информацией о местах расположения российских войск на территории Украины, а также о местах расположения подготовительных террористических лагерей в Донецкой области, в Крыму и на территории России.