Родственники больного дифтерией 11-летнего мальчика оказались в больнице на Черниговщине, ребенок до сих пор в реанимации (видео)

Мальчик попал в больницу только на пятый день заболевания.

Четверо людей с подозрением на дифтерию оказались в больницах на Черниговщине. Все они - родственники 11-летнего мальчика, диагноз которому подтвердили ранее.

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Мать и двое ее других детей сейчас находятся в областной детской больнице, отец - в инфекционном отделении районной.

Больной дифтерией мальчик до сих пор в тяжелом состоянии в реанимации. По словам медиков, у него не было вовремя сделанных прививок.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения Украины зафиксировало новый случай заболевания дифтерией в Черниговской области, что является четвертым случаем заболевания в Украине.