Родственники больного дифтерией 11-летнего мальчика оказались в больнице на Черниговщине, ребенок до сих пор в реанимации (видео)
10:39, 17 июля 2018Общество
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Мальчик попал в больницу только на пятый день заболевания.
Четверо людей с подозрением на дифтерию оказались в больницах на Черниговщине. Все они - родственники 11-летнего мальчика, диагноз которому подтвердили ранее.
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Мать и двое ее других детей сейчас находятся в областной детской больнице, отец - в инфекционном отделении районной.
Больной дифтерией мальчик до сих пор в тяжелом состоянии в реанимации. По словам медиков, у него не было вовремя сделанных прививок.
Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения Украины зафиксировало новый случай заболевания дифтерией в Черниговской области, что является четвертым случаем заболевания в Украине.
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