"Как дурочка!": Ани Лорак удивила странной походкой (видео)

Ани Лорак дурачилась на камеру, но ее поклонникам это не очень понравилось.

😂 Тот самый случай, когда надела плащ и вдруг выглянуло солнце. Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 8 Лип 2018 р. о 7:56 PDT

Опальная украинская певица Ани Лорак опубликовала новое видео, в котором она прогуливается по улице в плаще.

"Тот самый случай, когда надела плащ и вдруг выглянуло солнце", - пишет артистка под опубликованным роликом в Instagram.

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Подписчики певицы по-разному отреагировали на видео с Ани Лорак, где она демонстрирует странную походку: "Фу", "Так наигранно", "Выпендреж – для кого? Фу", "Цвет настроения красный", "Красоточка", "Здесь она как дурочка.

Ранее Ани Лорак раскритиковали за новое "голое" фото: "Чудовище", "Дайте ей одежду, бедность губит", "Это как настоящий водопад", "Пускай уже сразу голой фоткается, че уж тут прикрываться мелочью", "Только осталось раздеться".