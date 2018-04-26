Суд постановил немедленно восстановить Бочковского на должности главы ГСЧС

Сергей Бочковский сможет начать процедуру восстановления в должности сразу после получения полного текста судебного решения и исполнительного листа из суда.

Суд обязал Кабинет министров немедленно восстановить Сергея Бочковского в должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом после завершения заседания Окружного административного суда Киева заявил адвокат экс-чиновника Владимир Енич.

По его словам, специфика административного судопроизводства предусматривает, что лицо, которое незаконно было освобождено от должности, восстанавливается в ней немедленно безотносительно к тому, будет ли подавать апелляцию проигравшая сторона.

Также Енич пояснил, что суд постановил немедленно выплатить Бочковскому компенсацию в размере 14 тыс. грн, то есть среднемесячной зарплаты.

Что касается компенсации за вынужденный прогул в течение трех лет, то такая выплата возможна, если проигравшая сторона не подаст апелляцию или проиграет ее, добавил адвокат.

Кроме того, Енич заметил, что Бочковский сможет начать процедуру восстановления в должности сразу после получения полного текста судебного решения и исполнительного листа из суда.

Комментируя ситуацию с возможным двоевластием в ГСЧС, если Бочковский восстановится в должности, адвокат отметил, что эту ситуацию должен решить Кабинет министров Украины.

Сам Бочковский заявил, что доволен решением суда. "Правда победила, она была на нашей стороне", - сказал он. Также Бочковский добавил, что намерен в ближайшее время начать процедуру восстановления в должности.

Апелляция на решение Окружного админсуда Киева может быть подана в течение 30 дней со дня вынесения решения.

Как сообщал УНИАН, Бочковского и его бывшего первого заместителя Василия Стоецкого задержали 25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров. В тот же день правительство освободило их от должностей. Обоим инкриминировали организацию преступных схем по закупке горючего у частных компаний по завышенным ценам.

Сегодня, 26 апреля, Окружной админсуд Киева восстановил Бочковского в должности председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Также суд постановил взыскать в пользу Бочковского с ГСЧС средний заработок за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 года.

В настоящее время ГСЧС возглавляет Николай Чечеткин.