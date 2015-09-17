Бывшего главу ГСЧС и его заместителя вызвали для вручения ходатайства о продлении расследования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат, партнер АО Aver Lex Игорь Федоренко сообщил на пресс-конференции.

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"Позвонил следователь и сообщил ... Бочковский и Стоецкий с защитниками почти сразу после пресс-конференции должны приехать и получить ходатайство о продлении сроков предварительного расследования", - отметил адвокат.

Кроме этого, МВД планирует завершить расследование в отношении экс-руководителей ГСЧС Бочковского и Стоецкого в конце сентября. Об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного отдела МВД, руководитель следственной группы по расследованию уголовного производства в отношении экс-руководителей ГСЧС Евгений Кожухивский. "Досудебное расследование планируется завершить в кратчайшие сроки, может идти речь о сроках - конец сентября 2015 года. Подозрение будет вручено после согласования его с процессуальным руководителем", - отметил он.

Кожухивский напомнил, что в настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения - залог в сумме 1 млн 280 тыс. грн. Подозреваемые обязаны не покидать территорию Украины, не оставлять места постоянного проживания без разрешения следователя и судей.

Как сообщал УНИАН, экс-главе ГСЧС Бочковскому и его бывшему заместителю Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем по закупке топлива у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.

28 марта Печерский райсуд избрал меру пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 млн 182 тыс. грн, а Стоецкого суд освободил из-под стражи, так как истек 72-часовой срок его задержания, и он внес необходимый залог.