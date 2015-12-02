Суд начнет рассмотрение дела экс-главы ГСЧС Бочковского по сути 14 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение на сегодняшнем судебном заседании принял председательствующий судья Олег Линник.

Суд отклонил ходатайство защиты Бочковского и Стоецкого о возвращении им залога в размере 1,2 миллиона гривень каждому, а также ходатайство о возвращении обвинительного акта органам прокуратуры.

14 декабря заседание суда начнется в 14:00.

Как сообщал УНИАН, Бочковского и Стоецкого задержали 25 марта на заседании Кабинета министров. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, Бочковского и Стоецкого задержали по подозрению в реализации коррупционной схемы в рамках госзакупок. По данным правоохранителей, экс-чиновники ГСЧС нанесли государству ущерб на сумму свыше 6,6 миллиона гривень.

В марте Печерский райсуд Киева избрал меры пресечения Бочковскому и Стоецкому в виде содержания под стражей с правом внесения залогов. После выплат залога оба вышли из СИЗО.

2 ноября МВД направило в суд обвинительный акт по подозрению Бочковского и Стоецкого в требовании от подчиненных руководителей структурных подразделений неправомерной выгоды в виде денежных средств и земельного участка, внесении ложных сведений в официальные документы.

Вместе с тем эпизод о легализации Бочковским и Стоецким средств с использованием карточных счетов, открытых в Банке Кипра, был выделен в отдельное производство. В рамках расследования направлены международные поручения о проведении следственных действий на Кипре, в Белизе, США и Латвии. Следствие по этому эпизоду продолжается.