"Ти ба, як просто!: в рекламе цифрового телевидения снялся ярый сторонник "ДНР" (фото, видео)

11:54, 23 апреля 2018
Общество
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Об этом стало известно из поста вокалистки Донецкого музыкально-драматического театра и преподавателя пения Елеоноры Борисовой, которая некоторое время работала вместе с ним в одном театре в Донецке.

"Миша сегодня говорит: "Мы (донецкие сепары) в Украину теперь никогда не вернемся, после того, что она с нами сделала, мы её никогда не простим", - рассказала Борисова.

Отметим, что данный рекламный ролик был одобрен Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания и транслируется на украинских телеканалах с плашкой "социальная реклама".

Как сообща УНИАН, ранее украинский певец MONATIK снялся в рекламе российского мобильного оператора.

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Теги: #ДНР#цифровое телевидение