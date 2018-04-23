"Ти ба, як просто!: в рекламе цифрового телевидения снялся ярый сторонник "ДНР" (фото, видео)

Главный герой ролика сегодня является ярым пропагандистом "ДНР".

Социальную рекламу цифрового телевидения, которую крутят по всем телеканалам, наверняка, хотя бы раз видел каждый украинец. Оказывается, главный герой ролика, который миллионы украинских телезрителей видят каждый день, является поклонником "ДНР".

Об этом стало известно из поста вокалистки Донецкого музыкально-драматического театра и преподавателя пения Елеоноры Борисовой, которая некоторое время работала вместе с ним в одном театре в Донецке.

"Миша сегодня говорит: "Мы (донецкие сепары) в Украину теперь никогда не вернемся, после того, что она с нами сделала, мы её никогда не простим", - рассказала Борисова.

Отметим, что данный рекламный ролик был одобрен Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания и транслируется на украинских телеканалах с плашкой "социальная реклама".

Как сообща УНИАН, ранее украинский певец MONATIK снялся в рекламе российского мобильного оператора.