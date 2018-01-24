Украинский певец Монатик снялся в рекламе российского мобильного оператора (видео)

09:59, 24 января 2018
Общество
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В рекламе российского оператора "МегаФон" засветился известный украинский поп-певец.

Известный украинский певец MONATIK (Дмитрий Монатик - Ред.) стал лицом рекламной кампании российского оператора "Мегафон". Ролик опубликован на YouTube-канале оператора.

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Как можно увидеть на записи, девушка вышла на пробежку и сильно увлеклась прослушиванием музыки. Затем вместе с ней на пробежке появился и Монатик. 

"Вся музыка мира в твоем гаджете, что скажете? Не успеешь потратить ни копейки — успевай заряжать батарейки! Беги-беги, музыка всегда с тобой… Беги-беги, музыка всегда с тобой…", - спел украинский артист в рекламе. 

Как сообщал УНИАН-Таблоид, популярного украинского певца MONATIK (Дима Монатик) не пустили в США. Иммиграционная служба отказала команде исполнителя в выдаче рабочих виз. 

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Теги: #MONATIK в рекламе#реклама Мегафона#MONATIK в рекламе Мегафона