Украинский певец Монатик снялся в рекламе российского мобильного оператора (видео)

Известный украинский певец MONATIK (Дмитрий Монатик - Ред.) стал лицом рекламной кампании российского оператора "Мегафон". Ролик опубликован на YouTube-канале оператора.

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Как можно увидеть на записи, девушка вышла на пробежку и сильно увлеклась прослушиванием музыки. Затем вместе с ней на пробежке появился и Монатик.

"Вся музыка мира в твоем гаджете, что скажете? Не успеешь потратить ни копейки — успевай заряжать батарейки! Беги-беги, музыка всегда с тобой… Беги-беги, музыка всегда с тобой…", - спел украинский артист в рекламе.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, популярного украинского певца MONATIK (Дима Монатик) не пустили в США. Иммиграционная служба отказала команде исполнителя в выдаче рабочих виз.