"Это просто дно": ведущая Фреймут вляпалась в очередной скандал - возле Рады раздавала котят кому попало (фото)

16:40, 19 апреля 2018
Общество
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Фреймут поразила странным поступком возле Рады - решила раздавать котят / фото facebook.com/oksana.xena

Она раздавала животных всем депутатам подряд. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пользователь-очевидец происходящего, Оксана Краснова.

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"Она впихала в руки абсолютно незнакомым людям и преспокойно отваливала дальше. Один мужик взял котенка, как кулечек с мусором, и с отвращением понес куда-то. Их же преспокойно могут выбросить прямо там!", - она выразила возмущение.

По словам Красновой, ведущая "махала этими котеночками, как чем-то ненужным, как тряпками"

"Ее абсолютно не интересовало, что с ними будет дальше. Это просто дно", - подытожила недовольна пользовательница.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, украинскую телеведущую Ольгу Фреймут обвинили в том, что она опять устроила скандал своим критиканткам. Она приехала на работу к двум комментаторам, которые оставили нелестные отзывы под ее фото.

Позже ведущая заявила, что визит к хейтерам был в рамках ее новой программы, которая скоро появится. Она якобы решила посмотреть в лицо тем, кто о ней плохо пишет.

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Теги: #Рада#котята#ведущая