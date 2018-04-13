Обозвали "конченой" и "рагулихой": известная украинская телеведущая прокомментировала скандал вокруг нее

Девушки раскритиковали Фреймут в соцсетях и через некоторое время были удивлены, увидев популярную ведущую у себя в офисах.

Телеведущая "Нового канала" Ольга Фреймут опять дала повод для обсуждения. Причиной послужили ее визиты вместе со съемочной группой к нескольким ее обидчицам в соцсетях.

Журналисты решили узнать у самой Ольги Фреймут о причинах ее визитов к обидчицам, передают "Факты".

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"Это было в рамках моей новой программы, которая скоро появится. Так я к ней готовлюсь. Решила посмотреть в лицо тем, кто обо мне плохо пишет. Мне было очень интересно узнать, кто эти люди. Как оказалось, в большинстве своем это жительницы бедных районов. Их офисы, о которых они пишут в интернете, — небольшие квартиры. Поэтому я бы всем посоветовала никогда не обижаться на таких вот злопыхателей, потому что часто это несчастные люди. Но я прихожу к ним, чтобы подать им руку, обнять и сказать: "Хейтеры, я вас люблю!", - рассказала украинская телеведущая.

Фреймут утверждает, что не держит зла на своих обидчиков, а приходит к ним поговорить и спросить, почему они так думают.

"Признаюсь, я долго думала, что делать с такими людьми (хейтерами, - Ред.). Сказать, что негативные комментарии на меня никак не влияют, я не могу. Это будет неправдой. И тогда возникла идея, и команда меня поддержала, — искать таких людей", - говорит ведущая.

"Все, кого обижают, могут ко мне обращаться. Я знаю, как искать обидчиков. Так что, если кто-то вас обидел, давайте, говорите", - подытожила она.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, украинскую телеведущую Ольгу Фреймут обвинили в том, что она опять устроила разборки своим критиканткам. Она приехала на работу к двум комментаторам, которые оставили нелестные отзывы под ее фото.