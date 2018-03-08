Праздник весны: что украинские звезды пожелали на 8 марта своим любимым и поклонникам (фото, видео)
Украинские звезды поздравили своих любимых и поклонников с Международным женским днем. Свои пожелания они опубликовали в соцсетях.
Виталий Козловский выложил фото себя в фартуке на голое тело. Артист пожелал всем женщинам сладкой жизни.
Любимые мои! Нежные... Вдохновляющие... С Вами так хорошо... 🤗 Обожаю женский пол. Недаром в детстве меня называли некоторые завистники бабником.😅 А я и не обижался. Впрочем, как и сейчас не обиделся бы. Да, я бабник!😊✌🏼 И пою для ба... Нет. Пою для самых красивых, умеющих чувствовать и любить всем сердцем - женщин и девушек!!! С 8 марта, мои дорогие 😘 Пусть Ваша Жизнь будет сладкой! А так и будет, ведь я уже замешиваю шоколадное тесто❤️❤️❤️ #колдую #всёВАМ #ВСЁдляВАС #всёСАМОЕлучшее #8марта #8березня PHOTO BY @light.studio.photo.space and @darina_hodyreva
Евгений Кошевой выложил оригинальное видео-поздравление, на котором пожелал девушкам любви в сердце всегда и поздравил песней.
Анна Седокова не сама поздравила подписчиков, а записала на видео свою бабушку Лию матвеевну.
Это моя Бабуля ❤👫 Лие Матвеевне больше 90 лет, бабуля просила не уточнять сколько ) Бабуля подростком прошла войну, всю жизнь любила одного дедулю, до 80 лет работала рентгенологом и учила меня стихам. Бабуля и сегодня знает их в тысячи раз больше, чем я. Вы просили вам ее показать и хоть тут она не рассказывает свои легендарные стихи, тут Бабуля говорит такие простые, но такие важные слова ❤ Быть нужной своей семье и детям ❤
Потап (Алексей Потапенко) под забавным снимком, где он нюхает цветы с Позитивом, написал необычное поздравление, в котором упомянул всех секс-меньшинства.
Я думаю геи и лесбиЯнки (гоу хоум) ,трансгендеры и трансвеститы, бисекскуалы и трисексуалы заслуживают на поздравления с 8м марта,да и вообще все ! Потому что у Вас есть Мамы!они вас родили! И не смотря на то что эта жизнь иногда к Нам несправедлива и жестока,все равно спасибо им! Женщинам ,которые дали нам жизнь,которые кормили и воспитывали,в которых влюбляешься и хочешь от них детей,которые сводят сума,с которыми добываешься высот, к которым хочется тянуться,от которых вдохновляешься! Женщина и Есть Жизнь! С 8м Марта! #8марта
Макс Барских, который 8 марта празднует день рождения, решил побаловать поклонников sound spoiler его новой песни "Сделай громче".
Участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха, которая отдыхает в Болгарии, написала теплое поздравление всей прекрасной половине человечества.
В продолжении рубрики "Как знакомиться с мужчинами"!😂 Обязательно - метод кнута и пряника! И все должно быть в меру!😊👌 Плохо себя ведет - рекомендую добить, а потом, как настоящая женщина, ласково пожалеть! Вот что действительно работает, гарантия 💯% P.S. А если серьезно, одно из главных оружий женщины - правильное чувство юмора!😋 Так что, хорошего всем настроения, чаще улыбайтесь!😃😍😄