Праздник весны: что украинские звезды пожелали на 8 марта своим любимым и поклонникам (фото, видео)

16:14, 08 марта 2018
Общество
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Звезды шоу-бизнеса поздравляют женщин с их праздником / соцсети

Виталий Козловский выложил фото себя в фартуке на голое тело. Артист пожелал всем женщинам сладкой жизни.

Евгений Кошевой выложил оригинальное видео-поздравление, на котором пожелал девушкам любви в сердце всегда и поздравил песней.

Анна Седокова не сама поздравила подписчиков, а записала на видео свою бабушку Лию матвеевну.

Потап (Алексей Потапенко) под забавным снимком, где он нюхает цветы с Позитивом, написал необычное поздравление, в котором упомянул всех секс-меньшинства.

Макс Барских, который 8 марта празднует день рождения, решил побаловать поклонников sound spoiler его новой песни "Сделай громче". 

Участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха, которая отдыхает в Болгарии, написала теплое поздравление всей прекрасной половине человечества.

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Теги: #8 марта#звезды