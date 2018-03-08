Праздник весны: что украинские звезды пожелали на 8 марта своим любимым и поклонникам (фото, видео)

Виталий Козловский, Евгений Кошевой, Потап, Макс Барских и другие звезды поздравили женщин с 8 марта.

Украинские звезды поздравили своих любимых и поклонников с Международным женским днем. Свои пожелания они опубликовали в соцсетях.

Виталий Козловский выложил фото себя в фартуке на голое тело. Артист пожелал всем женщинам сладкой жизни.

Евгений Кошевой выложил оригинальное видео-поздравление, на котором пожелал девушкам любви в сердце всегда и поздравил песней.

Анна Седокова не сама поздравила подписчиков, а записала на видео свою бабушку Лию матвеевну.

Потап (Алексей Потапенко) под забавным снимком, где он нюхает цветы с Позитивом, написал необычное поздравление, в котором упомянул всех секс-меньшинства.

Макс Барских, который 8 марта празднует день рождения, решил побаловать поклонников sound spoiler его новой песни "Сделай громче".

Участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха, которая отдыхает в Болгарии, написала теплое поздравление всей прекрасной половине человечества.