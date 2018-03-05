Евровидение-2018: букмекеры прогнозируют победу Эстонии, Melovin "сгорает" в третьей десятке

Украинскому певцу ALEKSEEV, который в этом году будет представлять Беларусь, прогнозируют 14-е место.

По мнению букмекеров, победителем песенного конкурса Евровидение-2018 станет Эстония. Ее в этом году с песней на итальянском языке будет представлять россиянка Элина Нечаева.

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Данные о прогнозах букмекеров представил EurovisionWorld. Второй, вероятнее всего, станет Болгария. Страна еще не определилась со своим представителем, однако такие высокие прогнозы связаны с успешными выступлениями в предыдущие годы. Третьей в списке лидеров станет Чехия, считают букмекеры.

Украина в рейтинге оказалась только на 20-м месте — именно такой результат, по мнению букмекеров, покажет MELOVIN с песней Under The Ladder. А вот украинскому певцу ALEKSEEV, который в этом году будет представлять Беларусь, прогнозируют 14-е место.