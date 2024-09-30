Сначала надо понять, какую общую черту имеют все жирафы, которые есть на оптической иллюзии.

Визуальные загадки для детей о животных в форме оптических иллюзий - это задания, которые могут помочь улучшить способность логически мыслить и концентрировать внимание на чем-то конкретном, когда есть много однообразных объектов.

Свежее задание такое - надо на изображении среди большого количества жирафов найти животное, которое можно назвать лишним. На выполнение задания надо потратить всего 6 секунд.

Журналисты отметили, что для того, чтобы вовремя справиться с заданием, сначала следует полностью охватить взглядом изображение и понять, какую общую черту имеют большинство жирафов:

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После этого вы сможете легко разыскать глазами то животное, которое не такое, как остальные.

Очень важно не пропустить ни одной из частей оптической иллюзии, поскольку именно в пропущенном месте может находиться лишний жираф.

Жираф, которого назвали лишним, находился в нижней части оптической иллюзии. Он не такой, как остальные, поскольку смотрит в другую сторону.

Вот такая хитрая оптическая иллюзия опубликована

Среди большого количества рыб следует разыскать ту, которую можно назвать одинокой. На поиски рыбки, которая не такая, как остальные, надо потратить 10 секунд. Среди изображенных рыб одна очень похожа на ту, которую следует найти.

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