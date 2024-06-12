Месторождение, известное как Фен-карбонатитовый комплекс, расположено к юго-западу от Осло, недалеко от озера Норшё.

По данным горнодобывающей компании Rare Earths, в сердце древнего вулкана в Норвегии находится крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных элементов.

Компания опубликовала отчет о месторождении, в котором выяснилось, что в нем имеется около 8,8 мегатонн оксидов редкоземельных элементов. Ожидается, что около 1,5 мегатонн из них составят редкоземельные магниты, которые используются в ветряных турбинах и электромобилях.

"Оценка ресурсов подчеркивает потенциал этого месторождения как действительно преобразующего актива, который может стать основой безопасной цепочки создания стоимости редкоземельных металлов в Европе", - сказал в своем заявлении генеральный директор Rare Earths Альф Рейстад.

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Месторождение, известное как Фен-карбонатитовый комплекс, расположено к юго-западу от Осло, недалеко от озера Норшё. Около 580 миллионов лет назад этот комплекс представлял собой трубку действующего вулкана. Верхняя часть вулкана, уже давно потухшего, подверглась эрозии, обнажив эту заполненную магмой трубу диаметром около 1,2 мили (2 километра) на поверхность.

Магма затвердела в карбонатит, который представляет собой горную породу, полную минералов, несущих определенные формы молекул карбоната. По данным Rare Earths, эта некогда расплавленная магма теперь содержит экономически важные редкоземельные элементы, такие как неодим - металлический элемент, используемый для изготовления магнитов - и празеодим, который также используется в магнитах, а также в других изделиях, таких как авиационные двигатели.

По оценкам горнодобывающей компании, основное внимание уделяется верхней части недр древнего вулкана, расположенной на глубине до 468 метровниже уровня моря. Согласно заявлению компании, вероятнее всего, залежи находятся на глубине примерно 1000 м ниже уровня моря.

Компания планирует продолжить разведочное бурение, а также построит рядом с обнажением опытную установку по переработке руды в чистые редкоземельные элементы. Согласно отчету Оксфордского института энергетических исследований за 2023 год, около 70% мировых поставок редкоземельных элементов добывается в Китае, и там перерабатывается 90% всех редкоземельных элементов.

Однако эти 17 элементов, которые имеют решающее значение для таких технологий, как сенсорные экраны и аккумуляторы, на самом деле широко распространены. Страны по всему миру стремятся обеспечить безопасность своих собственных внутренних цепочек поставок этих полезных ископаемых. В США, например, исследователи изучают угольные шахты, где уже ведется горнодобывающая деятельность, чтобы выяснить, могут ли редкоземельные металлы стать следующим продуктом этих шахт.

Новости о ценных металлах

Активный вулкан в холодной Антарктике ежедневно выбрасывает в атмосферу золото. Эксперты оценивают "золотые выбросы" в 6 тысяч долларов.

Издание New York Post пишет, что Гора Эребус, которая вместе с островом Десепшн является единственным из 138 действующих вулканов Антарктиды, известна тем, что ежедневно выбрасывает в атмосферу газ, содержащий около 80 граммов кристаллизованного золота.

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