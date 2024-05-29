Исландский вулкан снова начал извергаться - в пятый раз с декабря.

В Исладнии извержение вулкана началось во второй половине дня после серии землетрясений к северу от Гриндавика, рыбацкого городка с населением 3800 человек, который был эвакуирован.

Вспышка произошла на полуострове Рейкьянес, где проживает 30 000 человек, к югу от столицы Рейкьявика, пишет Sky News.

По данным метеорологического бюро Исландии, лава поднималась в небо на высоту около 50 метров из трещины длиной примерно 1,5 мили и продолжала расти.

Термальный курорт Голубая лагуна, популярный среди туристов, был эвакуирован перед извержением, сообщила национальная телекомпания Исландии RUV.

Рейсы в и из аэропорта Кеблавик в Рейкьявике в настоящее время выполняются в обычном режиме, но пассажирам рекомендуется следить за информацией о поездках.

По данным полиции, гражданская оборона Исландии была приведена в состояние повышенной готовности.

В Исландии проживает почти 400 000 человек, и она расположена над горячей вулканической точкой в ​​Северной Атлантике. Островное государство регулярно наблюдает извержения, с которыми у него имеется большой опыт борьбы.

Власти предупредили о риске вулканической активности в этом районе, поскольку исследования показали, что под землей скопилась магма.

В попытке предотвратить ущерб установлены искусственные барьеры, которые отводят лаву от геотермальной электростанции, спа-центра "Голубая лагуна" и Гриндавика.

Предыдущие инциденты привели к вынужденной эвакуации, нарушили работу централизованного теплоснабжения, перекрыли основные дороги и даже снесли несколько домов в Гриндавике.

Извержение, произошедшее в среду, стало восьмым на полуострове Рейкьянес с 2021 года, и эта активность является результатом пробуждения геологических систем после 800 лет бездействия.

Это зрелище подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается Исландия, поскольку ученые предупреждают, что Рейкьяны могут столкнуться с извержениями в течение десятилетий или даже столетий.

Самая разрушительная вулканическая активность в Исландии за последнее время произошла в 2010 году, когда произошло извержение вулкана Эйяфьятлайокудль, выбросившее огромные облака пепла, которые закрыли воздушное пространство по всей Европе и приостановили 100 000 рейсов.

Извержение вулканов - последние случаи

В Индонезии 29 апреля началось крупное извержение вулкана Руанг. Как сообщается, вулкан выбросил в небо столб пепла и дыма на высоту 19,2 километра над уровнем моря.

Из-за извержения местные власти повысили уровень тревоги до максимального, а авиационный цветовой код - до красного. Это мощное извержение произошло всего через 2 недели после аналогичного извержения 16 апреля.

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