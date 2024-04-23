Отмечается, что этот вулкан имеет редкое лавовое озеро.

Активный вулкан в холодной Антарктике ежедневно выбрасывает в атмосферу золото. Эксперты оценивают "золотые выбросы" в 6 тысяч долларов.

Издание New York Post пишет, что Гора Эребус, которая вместе с островом Десепшн является единственным из 138 действующих вулканов Антарктиды, известна тем, что ежедневно выбрасывает в атмосферу газ, содержащий около 80 граммов кристаллизованного золота.

Присутствие дорогостоящей пыли было зафиксировано на расстоянии 621 мили от самого южного лавового извержения планеты, вершина которого находится на высоте 12 448 футов.

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Драгоценный металл - лишь одна из многих вещей, извергающихся из Эребуса, согласно данным Обсерватории Земли Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

"Он регулярно выбрасывает шлейфы газа и пара, а иногда извергает каменные породы", - говорится в сообщении NASA.

Газообразное и твердое содержимое извергается в результате стромболианских извержений - извержений умеренной интенсивности.

"Эребус... непрерывно извергается по крайней мере с 1972 года", - рассказал Live Science Конор Бэкон из Обсерватории Земли Ламонт-Доэрти при Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Он добавил, что Эребус также известен тем, что в одном из его вершинных кратеров есть "лавовое озеро", образованное расплавленным материалом на его поверхности.

"На самом деле это довольно редкое явление, так как для того, чтобы поверхность никогда не замерзала, необходимы очень специфические условия", - отметил ученый.

Ранее УНИАН писал, что 18 апреля на севере Индонезии начал извергаться вулкан Руанг. По меньшей мере 11 615 жителей, находящихся в зоне риска, должны эвакуироваться в безопасное место.

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