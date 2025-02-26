Фреска, датируемая 40-30 гг. до н. э., изображает последователей Диониса в состояниях ритуального экстаза, занимающихся танцами и охотой.

Археологи, работающие в Помпеях, обнаружили ряд редких фресок почти в натуральную величину.

Как пишет The Independent, это открытие дает новые подсказки о религиозной жизни города до его разрушения извержением Везувия в 79 г. н. э.

"Оно включает в себя большой фриз, простирающийся на три стены банкетного зала. Яркие изображения изображают обряды посвящения последователей Диониса, древнегреческого бога, связанного с вином, плодородием, театром и религиозным экстазом. Эти обряды посвящения, известные как мистерии Диониса, были тайными религиозными церемониями, посвященными богу", - сказано в статье.

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Интересно, что они обещали духовное просветление и потенциально благословенную загробную жизнь.

Фреска, датируемая 40-30 гг. до н. э., изображает последователей Диониса в состояниях ритуального экстаза, занимающихся танцами и охотой. Произведение искусства имеет сходство с фресками близлежащей Виллы Мистерий, обнаруженной столетием ранее. Министр культуры Италии Алессандро Джули, присутствовавший на открытии фресок, сказал:

"Через 100 лет сегодняшний день будет запомнен как исторический, потому что открытие, которое мы представляем, является историческим. Наряду с Виллой Мистерий эта фреска является беспрецедентным свидетельством малоизвестных аспектов древней средиземноморской жизни".

На большом фризе изображены последовательницы Диониса как танцовщицы и охотницы, несущие забитых коз или держащие мечи и внутренности животных. В центре фрески изображена элегантно одетая женщина, возможно, ожидающая посвящения в мистерии.

На верхнем фризе изображены живые и принесенные в жертву животные, в том числе олененок, выпотрошенный кабан, петухи и рыба. Ученые предположили, что это сопоставление подчеркивает двойственную природу поклонения Дионису, смешивая празднование с первобытным жертвоприношением. Директор Помпей Габриэль Цухтригель сказал:

"Вопрос в том, кем вы хотите быть в жизни, охотником или добычей?"

Раскопки в Помпеях

Некогда процветающий город Помпеи и окружающая его сельская местность на юге Италии были затоплены пеплом, когда извергся Везувий, убив тысячи римлян, которые не подозревали, что живут рядом с одним из крупнейших вулканов Европы.

Археологический объект занимает приблизительно 66 гектаров, из которых около 44 гектаров полностью раскопано. Последние раскопки проводятся в районе, известном как Regio IX, они начались в начале 2023 года и на данный момент выявили более 50 комнат.

Некоторые из недавних открытий включают черный салон, изображающий сцены из Троянской войны, обширный банный комплекс и фреску, на которой изображено то, что может быть предком итальянской пиццы.

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