Ученые рассказали, почему они окрасились в такой цвет.

В одном из чумных захоронений в Нюрнберге археологи нашли тысячи зеленых скелетов.

Они были найдены во время строительных работ. Археолог Мелани Лангбайн и ее команда прогнозировали, что всего скелетов около тысячи, однако к концу раскопок на глубине полутора метров были найдены 2 тыс. останков, пишет Bild.

Археологи предположили, что людей хоронили здесь во время эпидемии чумы 1632-1633 годов. Таким образом, это оно стало самым большим чумным кладбищем, которое выявили в Германии.

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Ученые рассказали, что останки стали зелеными из-за старой медной фабрики, которая в XIX веке выбрасывала отходы в землю. Оксиды металлов из отходов просачивались в почву вместе с дождевой водой и окрашивали кости в зеленый цвет.

"Мы были удивлены, когда увидели такой цвет. До сих пор мы видели такое только с костями животных", - прокомментировала Лангбайн. Она добавила, что пока что не ясно, что сделают с находкой.

"Мы уже думали о том, чтобы передать останки музеям, но это сложный вопрос. За последние 20 лет многое изменилось. Раньше люди показывали скелеты, а сегодня существуют этические проблемы",- пояснила она.

Между тем, для науки эти скелеты важнее, чем для местных музеев. Проанализировав образцы костей, ученые смогут определить болезни и недоедания среди людей в указанный период.

Другие новости о находках археологов

Израильские исследователи обнаружили самую раннюю ткань, окрашенную дубовыми щитовками - червем, известным в Библии как "Толаат Хашани" или алым червем.

А перед этим ученые нашли статки римской сандалии возрастом 2000 лет возле древнего военного форта в Баварии.

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