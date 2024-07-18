Эти находки важны, поскольку впервые археологи обнаружили свидетельства существования христианских общин на Ближнем Востоке.

Археологи обнаружили первые физические доказательства существования "давно потерянной" христианской общины на Ближнем Востоке.

Они раскопали дворец, принадлежавший епископу середины VIII века и украшенный крестами и христианскими символами, пишет Dailymail. Команда обнаружила стеклянную посуду, используемую для питья вина (пить вино перестали после принятия ислама), а также текстильные изделия, которые могли использоваться во время религиозных ритуалов.

Церковь Востока, также называемая несторианской церковью, действовала в этом районе, пока ислам не получил широкое распространение в начале 7 века, что вынудило многих людей покинуть этот район.

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Эти находки важны, поскольку впервые археологи обнаружили свидетельства существования христианских общин в Бахрейне. Здание было обнаружено под кладбищем в Самахидже.

Радиоуглеродный анализ показал, что люди заселили это сооружение 2000 лет назад и представляет собой одно из самых ранних христианских зданий в регионе Персидского залива. Во дворце епископа сохранилось восемь нетронутых комнат, включая кухню с несколькими каминами, столовую, возможно, кабинет и три гостиные.

"Результаты [открытия] значительны, поскольку у нас были документальные свидетельства о христианской общине в Бахрейне, но не было никаких материальных подтверждений этого до тех пор, пока это здание не было раскопано", - прокомментировал исследователь и профессор Эксетерского университета Тим Инсолл.

Христианскую принадлежность жителя подтвердили три гипсовых креста, найденные внутри строения: два использовались для украшения здания, а один носился с собой или хранился как личный сувенир.

На штукатурке также были нацарапаны граффити с изображением Чи-Ро, первых двух букв греческого слова "Христос", и рыбы, которые были раннехристианскими символами.

Основываясь на артефактах, найденных на этом месте, археологи сделали вывод, что члены христианской общины имели "хороший уровень жизни", а находки бус из сердолика, полудрагоценных камней и керамических черепков, происходящих из Индии, позволяют предположить, что две страны вели торговлю между собой.

Здание в Самахидже "является первым вещественным свидетельством существования несторианской церкви в Бахрейне и дает захватывающее представление о том, как люди жили, работали и поклонялись", - сказал Инсолл.

Он подчеркнул, что это открытие "заполняет пробел в нашем понимании более широкого христианства в Персидском заливе, поскольку всегда было очень удивительно, что Бахрейн, учитывая его историческое значение в поздней античности и раннем исламском периоде, никогда не имел никаких археологических указаний на это, в отличие, например, от находок в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах, которые исторически не имели такого большого значения".

Сегодня регион Персидского залива в основном исламский, но до "начала широкомасштабного обращения в ислам" в 610 г. до н. э. церковь Востока процветала.

Самая захватывающая археологическая находка 2023 года

По версии National Geographic первое место среди самых захватывающих археологических открытий заняли прекрасно сохранившихся 1900-летние римские клинки, вероятно, спрятанные повстанцами Бар-Кохбы в одной из пещер возле Мертвого моря.

Мечи были найдены в трещине пещеры недалеко от национального парка Эйн-Геди. Мечи, предположительно, были захвачены во время восстания Бар-Кохбы иудейскими повстанцами, а затем спрятаны в расщелине скалы.

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