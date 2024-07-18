Археологи обнаружили первые физические доказательства существования "давно потерянной" христианской общины на Ближнем Востоке.
Они раскопали дворец, принадлежавший епископу середины VIII века и украшенный крестами и христианскими символами, пишет Dailymail. Команда обнаружила стеклянную посуду, используемую для питья вина (пить вино перестали после принятия ислама), а также текстильные изделия, которые могли использоваться во время религиозных ритуалов.
Церковь Востока, также называемая несторианской церковью, действовала в этом районе, пока ислам не получил широкое распространение в начале 7 века, что вынудило многих людей покинуть этот район.
Эти находки важны, поскольку впервые археологи обнаружили свидетельства существования христианских общин в Бахрейне. Здание было обнаружено под кладбищем в Самахидже.
Радиоуглеродный анализ показал, что люди заселили это сооружение 2000 лет назад и представляет собой одно из самых ранних христианских зданий в регионе Персидского залива. Во дворце епископа сохранилось восемь нетронутых комнат, включая кухню с несколькими каминами, столовую, возможно, кабинет и три гостиные.
"Результаты [открытия] значительны, поскольку у нас были документальные свидетельства о христианской общине в Бахрейне, но не было никаких материальных подтверждений этого до тех пор, пока это здание не было раскопано", - прокомментировал исследователь и профессор Эксетерского университета Тим Инсолл.
Христианскую принадлежность жителя подтвердили три гипсовых креста, найденные внутри строения: два использовались для украшения здания, а один носился с собой или хранился как личный сувенир.
На штукатурке также были нацарапаны граффити с изображением Чи-Ро, первых двух букв греческого слова "Христос", и рыбы, которые были раннехристианскими символами.
Основываясь на артефактах, найденных на этом месте, археологи сделали вывод, что члены христианской общины имели "хороший уровень жизни", а находки бус из сердолика, полудрагоценных камней и керамических черепков, происходящих из Индии, позволяют предположить, что две страны вели торговлю между собой.
Здание в Самахидже "является первым вещественным свидетельством существования несторианской церкви в Бахрейне и дает захватывающее представление о том, как люди жили, работали и поклонялись", - сказал Инсолл.
Он подчеркнул, что это открытие "заполняет пробел в нашем понимании более широкого христианства в Персидском заливе, поскольку всегда было очень удивительно, что Бахрейн, учитывая его историческое значение в поздней античности и раннем исламском периоде, никогда не имел никаких археологических указаний на это, в отличие, например, от находок в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах, которые исторически не имели такого большого значения".
Сегодня регион Персидского залива в основном исламский, но до "начала широкомасштабного обращения в ислам" в 610 г. до н. э. церковь Востока процветала.
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